بداية الأسبوع المقبل.. آخر موعد للتقديم للحصول على الدكتوراه من الهند

ـ للتقدم لفصل الدراسى الربيع ينتهى فى 15 يوليو من كل عام، وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.

ـ للتقدم للفصل الدراسى الخريف ينتهى فى 15 يناير من كل عام