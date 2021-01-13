بداية الأسبوع المقبل.. آخر موعد للتقديم للحصول على الدكتوراه من الهند

تقدم الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح جديدة بالتعاون مع دولة الهند عبر موقعها الرسمي ، موضحة إجراءات التقديم والمواعيد. فقد افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه . ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد : https://home.iitd.ac.in/ https://admission.examdevils.com/iit-delhi-phd-admission/ وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح. بينما افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعده فى التدريس Teaching Assistantship التى تصل الى 5 سنوات او لحين تقديم رساله الدكتوراه ايهما اقرب ، بمعدل 31000 روبيه شهريا فى اول عامين و35000 شهريا لبقيه المده والتى من خلالها يلتزم الحاصل على المنحه بالقيام بالمساعده فى التدريس او البحث بمايسند اليه لمده 8 ساعات عمل اسبوعيًا حال موافقة الاقسام المختصه على طلبات الالتحاق.
يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ـ ـ هندسه الطيران ـ العلوم الحيويه والهندسة الحيويه. ـ هندسه كيميائيه ــ هندسه مدنيه ـ علوم وهندسه الحاسب الالى ـ علوم الارض ـ الهندسه الكهربائيه. ـ علوم وهندسه الطاقه ـ العلوم الانسانيه والاجتماعيه ـ مركز التصميم ـ الرياضيات ـ الهندسه الميكانيكيه ـ هندسة التعدين وعلوم المواد ـ الفيزياء .
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ https://portal.iitb.ac.in/ http://www.ir.iitb.ac.in/en/students/how-to-apply-0
واخر موعد للتقدم موضح حسب موعد الفصل الدراسى
ـ للتقدم للفصل الدراسى الخريف ينتهى فى 15 يناير من كل عام
ـ للتقدم لفصل الدراسى الربيع ينتهى فى 15 يوليو من كل عام، وذلك علما بان الإداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.