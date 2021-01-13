محمود حسين: البرلمان أصبح أكثر نضجاً خلال الـ 25 عاماً الماضية.. فيديو

قال النائب محمود حسين عضو مجلس النواب إنه تم منذ أربعة أيام توزيع التعليمات الصحية على أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه كان هناك تخوف كبير من قبل المجلس من إصابة أي عضو من الأعضاء بفيروس كورونا . أيام





وأضاف -خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز- أن البرلمان أصبح أكثر نضجا خلال الـ25 عامًا الماضية سواء في تمثيل الأحزاب أو الافراد المستقلين والتيارات المختلفة المتواجدة ومن أهم القوانين التي سنعمل عليها خلال المجلس القادم هو قانون الإدارة المحلية ، مؤكدًا أن جميع الشعب المصري ينتظر هذا القانون.



