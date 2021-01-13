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محمود حسين: البرلمان أصبح أكثر نضجاً خلال الـ 25 عاماً الماضية.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:40 ص
محمود حسين
محمود حسين
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إبراهيم القادري
قال النائب محمود حسين عضو مجلس النواب إنه تم منذ أربعة أيام توزيع التعليمات الصحية على أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه كان هناك تخوف كبير من قبل المجلس من إصابة أي عضو من الأعضاء بفيروس كورونا .

وأضاف -خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز- أن البرلمان أصبح أكثر نضجا خلال الـ25 عامًا الماضية سواء في تمثيل الأحزاب أو الافراد المستقلين والتيارات المختلفة المتواجدة ومن أهم القوانين التي سنعمل عليها خلال المجلس القادم هو قانون الإدارة المحلية ، مؤكدًا أن جميع الشعب المصري ينتظر هذا القانون.

وأوضح أن برلمان 2015 شهد العديد من الأمور الهامة ومنها اننا كنا مطالبين في اول أسبوعين من بداية عمل البرلمان بمناقشة 115 قانونا وهذا كان جهدا كبيرا جدا على النواب.
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