المواد البترولية: 6 شركات تشارك في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أنه تم تعميم محطات ا لغاز الطبيعي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن 6 شركات عملاقة دخلت شعبة الغاز منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته.





وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" عبر فضائية "cbc"، أن عدد محطات الغاز الآن أصبح 210 محطات، موضحا أنه مستهدف الوصول لآخر العام إلى 600 محطة.





وتابع رئيس شعبة المواد البترولية، أنه أصبح الآن بمحطات الوقود يوجد تمويل غاز طبيعي، مؤكدا أنه انتشرت بشكل كبير، وأنه أصبح موجودًا في أكثر من محافظة.





ونوه بأن تلك المبادرة ستكون خاصة بالسيارات القديمة التى تستهلك بنزين 80، مؤكدا أنه يوجد 330 ألف سيارة تحولت الغاز طبيعي.



