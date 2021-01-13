السيطرة على تسرب من تانك الأكسجين بمستشفى بنها الجامعي





وأكدت مصادر بالمستشفى أنه تم استدعاء مسئول الصيانة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالفعل تمت السيطرة على الموقف بنجاح .





وأشارت المصادر إلى وجود تانك أكسجين إضافي بالمستشفى.





من جانبه قام الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب بتكريم المهندس أحمد عيد تقديرا لجهوده المبذولة في الصيانة خلال فترة عمله بمستشفى بنها الجامعي، ووجه له الشكر على حسن الأداء والتصرف، وكذلك جهوده في صيانة اجهزة المستشفى بما يتيح استمرار العمل وعدم توقفه.





وأكد مصدر مسئول بمستشفى بنها للاطفال التخصصي أن المستشفى استقبل حالتين جديدتين لطفلين وتم إجراء أشعة مقطعية وتحاليل لهما تبين اشتباه كورونا، وتقرر عزلهما منزليا.





وأضاف المصدر أن المستشفى محجوز به حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا، في الوقت الحالي بعد شفاء أول طفلة مصابة بكورونا، وتدعى إيرين وخرجت من المستشفى قبل عدة أيام بعد تعافيها من الفيروس.





وقال انه تم تخصيص الدور الأول من المستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية، وفي حالة تزايد أعداد الإصابات يمكن زيادة السعة الاستيعابية حسب الحاجة.

تمكنت الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعي من السيطرة على تسرب مفاجئ بالماسورة الخاصة بخزان الأكسجين بالمستشفى مساء الثلاثاء، وتم إعادة العمل في شبكة الغازات بالمستشفى خلال عدة دقائق.