بعد 40 شهرًا.. يونايتد ينفرد بصدارة البريميرليج بعد الفوز على بيرنلي

ارتقى مانشستر يونايتد لصدارة الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد تحقيقه لفوز صعب على بيرنلي بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ويدين يونايتد للاعبه بول بوجبا صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.





ووصل يونايتد بهذا الفوز إلى النقطة 36 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، متفوقا على ليفربول صاحب المركز الثاني بالجدول بـ 33 نقطة.





فيما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة 16 في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.





وانفرد مانشستر يونايتد بصدارة البريميرليج للمرة الأولى منذ 40 شهرا.





ومن المقرّر أن يلتقي يونايتد في المواجهة المقبلة بـ ليفربول على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.