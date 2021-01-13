برلماني: المجلس السابق تحمَّل عبء إصدار الكثير من القوانين.. فيديو

أكد النائب مصطفى سالم أن المهمة ثقيلة على أعضاء مجلس النواب الحالي، مشيراً إلى أن المجلس السابق تحمل عبء إصدار الكثير من القوانين الذي وصل لـ 900 قانون وكانوا داعمين لمجهودات القيادة السياسية في بناء الدولة.





وأضاف سالم خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن المجلس الحالي سيعمل على تكملة حماية الدولة والقيام بالدور التشريعي للقوانين والعمل على إصدارها.





وأوضح النائب مصطفى سالم أن المجلس السابق كان الدور التشريعي والخدمي به أكبر من الدور الرقابي، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي يعتمد على دور تقصى الحقائق والاستجوابات في عدد من القضايا.



