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برلماني: شباب مجلس النواب متوقع منهم الكثير تشريعياً وخدمياً.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:00 ص
النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي
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محمود محسن
أكد النائب أحمد فتحي أن أي برلماني ناجح؛ لا بد أن يكون تابعًا لمؤسسة تدعمه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب دائمًا ما تقدم هذا الدور لأعضائها في مجلس النواب أو نواب المحافظين.

وأضاف فتحي، خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي، أن شباب البرلمان متوقع منهم أن يقوموا بالكثير، والمؤسسة الحزبية تعمل على توفير الجو المناسب لنجاح الناخب والقيام بدوره التشريعي والخدمي.

وتابع النائب أحمد فتحي أنه نعتمد على فكرة التكامل في التنسيقية وأى نائب بأى مشكلة تخص الدائرة التابع لها يتواصل مع نواب المحافظين الذين يعملون على تقديم الدعم من خلال اللجان النوعية.

وأشار فتحي إلى أن هناك كمًّا كبيرًا من مشاريع القوانين لم نستطع الانتهاء منها في الفصل التشريعي الأول للبرلمان، ونأمل الانتهاء منها في دور الانعقاد الجديد للمجلس.
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