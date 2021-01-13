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فريدة الشوباشي: البرلمان يسطر صفحة جديدة مجيدة بعد 30 يونيو.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:43 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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إبراهيم القادري
قالت فريدة الشوباشي عضو مجلس الشيوخ ، إن ما حدث في جلسة البرلمان أمس؛ يدل على حضارة مصر وعلى جمالها، مؤكدة أنني لا أفرق بين الرجل ولا المرأة ولكننا جميعا نسمي مصريين .

وأضافت الشوباشي خلال لقائها على قناة اكسترا نيوز ، أن هذا البرلمان يسطر صفحة جديدة مجيدة بعد 30 يونيو مشيرة الى ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، ونرى ان هذا يتجسد في جميع ما تقوم به الدولة المصرية الآن .

واوضحت الشوباشي ، عند إدارتي لجلسة مجلس النواب ؛ كنت أشعر بمسؤولية ورهبة كبيرة وهذا لأنني كنت أخاطب الرأي العام كله من منطلق المسؤولية التي حملتها وهي إدارة الجلسة.
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