فريدة الشوباشي: البرلمان يسطر صفحة جديدة مجيدة بعد 30 يونيو.. فيديو

قالت فريدة الشوباشي عضو مجلس الشيوخ ، إ ن ما حدث في جلسة البرلمان أمس؛ يدل على حضارة مصر و على جمالها، مؤكدة أنني لا أفرق بين الرجل ولا المرأة ولكننا جميعا نسمي مصريين . علىعلىأننيأفرقالمرأة





وأضافت الشوباشي خلال لقائها على قناة اكسترا نيوز ، أن هذا البرلمان يسطر صفحة جديدة مجيدة بعد 30 يونيو مشيرة الى ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى، ونرى ان هذا يتجسد في جميع ما تقوم به الدولة المصرية الآن .



