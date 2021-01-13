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ملحن أغنية افتتاح كأس العالم لليد يكشف كواليسها.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:16 ص
اغنية مونديال اليد
اغنية مونديال اليد
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محمود محسن
أكد إيهاب عبد الواحد، ملحن أغنية ارفع إيدك، -أغنية افتتاح بطولة العالم لكرة اليد- أننا قمنا بعمل يشرف مصر وكرة اليد المصرية، مؤكدًا أنني سعيد بأن مصر ستستضيف كأس العالم لكرة اليد وهو شيء يدعو للفخر والشرف.
وأضاف عبدالواحد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تجتاح العالم نتيجة فيروس كورونا، إلا أن مصر قامت من خلال جهود كبيرة بتنظيم هذا الحدث العالمي.

وأوضح ملحن أغنية ارفع ايدك: أنا سعيد إن الأغنية نالت إعجاب الناس، مؤكدًا أنني عملت مع الفنان تامر حسني الذي أعتبره اختيارًا موفقًا لأداء الأغنية والتي أدّاها بشكل رائع وباقي فريق العمل. 

وأشار "عبد الواحد" إلى أننا كنّا موفقين في الأغنية أن الإخراج عبّر بشكل جيد عن الأغنية لأنها كانت خاصة بحدث عالمي وكان يجب أن تخرج بشكل مُشرّف ويناسب هذا الحدث.
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