إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

انتشرت مقاطع فيديو وصور مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل نيجيري تزوج من أختين توأم.





فيما وصفه بعض رواد مواقع التواصل بـ "المحظوظ"، فالشقيقتان ترفضان العيش دون بعضهما البعض، وقررتا الزواج من نفس الرجل ، بسعادة.





الغريب في الصور أن إحدى العروسين ظهرت حاملًا في بضعة أشهر إلى جانب العريس وأختها التوأم، وقد بدت عليهما جميعًا السعادة، مما أثار جدلا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الذين هاجموا فكرة الزواج من اثنتين، وأعربوا عن عدم قبولهم لترويج مثل هذه الأفكار.





جاؤ ذلك، في الوقت الذي وصفه فيه البعض الآخر بالمحظوظ؛ لأنه تمكن من إيقاع الفتاتين في حبه، والزواج منهما في يوم واحد أمام العالم كله.