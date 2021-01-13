ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تشترط سلبية اختبار كورونا قبل السفر إليها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:00 ص
أمريكا تشترط سلبية
أمريكا تشترط سلبية اختبار كورونا قبل السفر إليها
Advertisements
قسم الخارجي
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع المسافرين عبر الرحلات الجوية، بتقديم نتيجة سلبية اختبار فحوصات فيروس كورونا قبل السفر إليها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه في ظل ظهور طفرات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومع وجود تلك السلالات بالفعل في الولايات المتحدة؛ فإن سلبية فحوصات كورونا بالنسبة لجميع المسافرين أمر مهم يساعد في إبطاء انتشار الفيروس.

وأوضحت أن القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 يناير الجاري، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة في البلاد حاجز الـ22.5 مليون حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إخفاق ترامب.. ما هى خطة بايدن لاحتواء جائحة كورونا؟

أشرس من ترامب.. مكافحة كورونا أولى معارك بايدن قبل دخوله البيت الأبيض.. خطة الرئيس المنتخب من 9 خطوات للقضاء على الوباء.. والعودة لمنظمة الصحة على رأس الأولويات

العالم يظلم بريطانيا.. سلالة كورونا الجديدة نشأت في أمريكا.. وبيونتيك تكشف عن 9 طفرات جديدة للفيروس.. وتصرح: فاعلية لقاح كورونا ضد التحور الجديد غير أكيدة

لا سبب لوقف الرحلات.. أمريكا تقرر عدم طلب فحص كورونا للقادمين من بريطانيا

أمريكا تفرض قيودا على الوافدين من بريطانيا خوفًا من سلالة كورونا الجديدة

سلالة كورونا الجديدة تتوحش في جنوب أفريقيا.. والسلطات تعلن حصيلة ضخمة

ترشيحاتنا

بعد تسجيله هدفين في الإنتاج.. متى يدخل وليد سليمان نادي المائة؟

خاف ينزل البحر.. عزت العلايلي يروي موقفاً كوميدياً جَمَعَهُ بـ محمد سعد في الطريق إلى إيلات

بايدن قائدنا.. بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن اقتحام الكونجرس ومصير ترامب

الشتاء قادم.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين حول طقس الأيام المقبلة.. تفاصيل

الصحة تعلن تعليمات مهمة للمصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلي

الدوري المصري.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو

شاهد.. أول صور تشويقية للسيارة هيونداي كونا N عالية الأداء