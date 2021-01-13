محمد القرش: الدولة تهتم بملف الزراعة وتضع له أولويات كبرى فى خطط التطوير

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الدولة بالكامل تهتم بملف الزراعة وتضع له أولوية أولى فى عمليات التطوير التى تحدث داخل كل قطاعات الدولة.





وأضاف محمد القرش ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أن المشروعات التى تم افتتاحها بقيادة الرئيس السيسى سواء فى الإنتاج النباتي أو الحيوانى او الدواجن أو حتى السمكى منظومة للتوسع الأفقي والرأسى ، مشيرا إلى أن كافة المشروعات التى نعمل عليها تعبر عن جهود الدولة المصرية ، وأضاف على العائد الذى يوفر الامن والغذاء للمواطن المصرى .





وتابع أنه من ضمن جهود الدولة أيضا الاهتمام بصغار المزارعين ، حيث قامت وزارة الزراعة بالعمل على تطوير مشروع لمساعدة صغار المزارعين والتحسين من قدرتهم التسويقية .



