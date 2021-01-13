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حوادث

لعب عيال.. طفلة في الشرقية تقتل شقيقها بالخطأ والنيابة تقرر حبسها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قرّرت نيابة العاشر من رمضان التصريح بدفن جثة طالب بالإعدادية لقى مصرعه على يد شقيقته الكبرى طعنا بالسكين عن طريق الخطأ، وحجز الطفلة لحين ورود تحريات ضباط مباحث قسم ثان العاشر من رمضان.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحي العاشر بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

 

وتبين من التحريات، نشوب مشادة بين " ميادة" 17 سنة، وشقيقها "محمد" البالغ من العمر 15 سنة، وتطور الأمر إلى مشاجرة وتدافع بينهما انتهى بأن استلت الطفلة سكينًا وطعنت به شقيقها بالخطأ.

 

وجرى ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على الجثة ونقلها إلى المستشفى العام بالزقازيق للتشريح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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