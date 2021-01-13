روسيا تسجل 22 ألفا و850 إصابة جديدة بكورونا .. و566 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية 22 ألفا و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و471 ألفا و53 إصابة.

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد - في بيان اليوم /الأربعاء/ - بأن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 566 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 63 ألفا و370 وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي بواقع 4320 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3003 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1189 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر البيان أن العاصمة الروسية سجلت أيضا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 76 حالة وفاة جديدة.