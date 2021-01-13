اقتصاد السعودية.. غرفة المدينة المنورة تنظم المعرض الافتراضي للتمور الثلاثاء المقبل

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الثلاثاء المقبل، "معرض المدينة المنورة الافتراضي للتمور"، بمشاركة شركات ومصانع التمور بالمنطقة، ورواد الأعمال، والجهات ذات العلاقة بالقطاع، ويستمر ثلاثة أيام.





ويشمل المعرض ، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية، ورش عمل ولقاءات حوارية تناقش الجوانب التمويلية والإستراتيجية واللوجستية لقطاع التمور، بهدف الإسهام في تنمية إجمالي الناتج المحلي للمنطقة من التمور, وتنمية الصادرات, والتعرّف على الخدمات المساندة من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاقتصادية في قطاع التمور وتطويره.





ويشارك في المعرض وزارة البيئة والمياه والزراعة, والبنك الإسلامي للتنمية, وهيئة تنمية الصادرات السعودية, وصندوق التنمية الزراعية, والمركز الوطني للنخيل والتمور, والبريد السعودي, والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, وعدد من الجهات ذات العلاقة.





ويوفر المعرض فرصة لتسويق منتجات وخدمات المشاركين, وعقد لقاءات ثنائية بنظام ذكي لإبرام الاتفاقيات, وإتاحة المجال للمشترين للجهات المشاركة في المعرض.





ويتضمن المعرض ورش عمل تقام عن بعد عبر المنصة الإلكترونية تتناول موضوعاتها التعريف بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, وعلامة التمور السعودية, وتبحث كذلك الخدمات اللوجستية التي يقدمها المركز الوطني للنخيل والتمور, والجوانب المتعلقة بالتصدير, وخدمات إدارة المحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة, إلى جانب الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة, ودور الصندوق الزراعي في تمويل مصانع التمور التحويلية.



