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محافظات

قبول تظلمين والموافقة على 37 طلب تقنين جديد على أراضى أملاك الدولة في بني سويف

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:49 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(67)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام،ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة . 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد 70 ملف ما بين طلبات جديدة وتظلمات،حيث تم قبول عدد 2 تظلم والموافقة على 37 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2213طلب تقنين،فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1032 عقدا ،وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك . 

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حذرت محافظة بني سويف من التعامل مع أحد البوستات التي تم تداولها " مؤخرًا" على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي ، والذي تضمن الإشارة إلى استغاثة إحدى الأسر  وطلبها التبرع لإجراء عملية جراحية لطفل  يعاني من عيوب في الفم والعين .

حيث وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  وكيل وزارة الصحة  الدكتور محمد يوسف ببحث الحالة  التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وقام برصدها فريق متابعة السوشيال ميديا  بالمحافظة، وبالفعل تواصل وكيل وزارة الصحة  مع صاحب رقم التليفون المنشور بالبوست ، والذي أفاد بعدم معرفته بأية معلومات عن تلك الحالة ، وأنه قد تم استخدام  رقم تليفونه بالبوست  بدون علمه.
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