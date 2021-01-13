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أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام يهنئ أبو العينين بفوزه بمنصب وكيل البرلمان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ المستشار حنفي جبالي، لفوزه برئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، بأغلبية أصوات وصلت لـ508 أصوات، بعد إجراء عملية التصويت في الجلسة الإجرائية لبرلمان 2021-2026.


كما تتقدم جبر بالتهنئة للنواب أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، لفوزهما بمنصب وكيلي مجلس النواب.



وقال جبر: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أتقدم بالتهنئة للمستشار حنفي جبالي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق فى أداء مهمته".


وأعرب رئيس المجلس؛ عن خالص تمنيه بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب الجديد في خدمة الوطن؛ كما هنأ كل أعضاء مجلس النواب الجدد متمنيًا لهم التوفيق في خدمة وطننا مصر.


واختتم جبر قائلا: "نتمنى من الله أن يوفق أعضاء مجلس النواب الجديد في مهامهم التي أوكلت إليهم؛ وأن يرشدهم إلى ما فيه الخير لمصر والمصريين؛ وأن يكون هناك تطور تشريعي كبير يواكب متطلبات الشارع المصري؛ في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
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