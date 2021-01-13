بعد انتخابه وكيلا لمجلس النواب.. "استقلال الصحافة": أبو العينين رجل برلمان وصناعة وإعلام من الطراز الأول

تقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بأخلص التهاني إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وإلى رجل الأعمال محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين، لانتخابهما وكيلين للمجلس.





وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان، الأربعاء، إن انتخاب النائب رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيلا لمجلس النواب، يمثل إضافة هامة، ليس فقط للعمل البرلماني والتشريعي، وإنما لكثير من المجالات، في مقدمتها الصناعة، والإعلام.





وأوضح «العدل» أن «أبو العينين» يتميز بخبرة سياسية وبرلمانية، تمتد إلى عقود من الزمان، وله بصمات في مجال الصناعة، بما يتميز فيها من خبرة وعطاء وطني ممتد، وكذلك ريادة في مجال الإعلام، باعتباره مالكا، ومساهمًا قويًا في منظومة الإعلام، من خلال شبكة «صدى البلد» الفضائية، والإخبارية، التي تعزز من خطط الدولة، وتساهم بشكل واضح، وملموس، في دعم وتعزيز برامج التنمية وعوامل الاستقرار.





وأكد «العدل» أن «أبو العينين» ليس فقط رجلا برلمانيا من الطراز الأول، ولكنه في ذات الوقت رجل صناعة، وإعلام، جمع من الخبرات والثقافات، ما يجعله رائدا في تلك المجالات، وفى غيرها.





وأشار «العدل» إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، من أكثر المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام، ومن أشد الداعمين لأبناء المهنة، وهي أمور تنعكس بدورها، إيجابا، على التشريعات المرتبطة بالصحافة والإعلام.



