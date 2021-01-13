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أستاذ فيروسات يحذر: عدوى كورونا تنتقل من الإنسان للقرود والغوريلات بحدائق الحيوان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:48 م
اصابات الغولارات
اصابات الغولارات بكورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية
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ريهام فيكتور
قال دكتور محمد عادل، أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الامصال واللقاحات البيطرية، إن الأبحاث أثبتت أن فيروس كوفيد 19 يمكن أن ينتقل من الإنسان إلى القرود والغوريلات.

وأضافت راداميس، خلال حوارها لبرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصري، إن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تنتقل إكلينيكيا لأكثر من نوع من القرود.

وأشار أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الامصال واللقاحات البيطرية ، إلى أنه يتم نقل العدوى بين القرود والغوريلات وهو مثبت علميًا، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي في نقل العدوى هو الإنسان.

ويذكر أنه هناك حالة من الجدل الواسع يثيرها انتشار فيروس كورونا بين البشر حول العالم، ولكن الأمر تخطى ذلك وانتقل إلى عالم الحيوان بعد تسجيل العديد من الإصابات بالفيروس القاتل بين أنواع مختلفة من الحيوانات أخرها الغوريلات.

وأحدث هذه الإصابات سجلتها حديقة حيوان سان دييجو بالولايات المتحدة والتى أعلنت عن إصابة 8 الغوريلات على الأقل بفيروس كورونا، ويعتقد أن العديد من حيوانات الغوريلا في الحديقة أصيب بالفيروس، فيما يعتقد أنه الحالات الأولى بين الرئيسيات في الأسر.
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