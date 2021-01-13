ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الي بيحبك هيريحك.. نجلاء بدر توجه رسالة لمتابعيها عبر إنستجرام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة لمتابعيها  من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نجلاء بدر صورة جديدة و كتبت : ال بيحبك هبريحك ، والي ميحبكش نفس الحب ، هتتعبي طول عمرك عشان تريحية .

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن مي عمر، أحمد زاهر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.


وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت فى بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالكاروهات.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها برفقة أحمد زاهر

مى عمر تسترجع ذكريات طفولتها البائسة ودخولها الملجأ في «لؤلؤ»

مش مستواكي.. معجبة تهاجم نرمين الفقي بسبب دورها بمسلسل لؤلؤ.. والأخيرة ترد

احتفالا بالعام الجديد.. نرمين الفقي: "ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال"

بشخصية "كاميليا".. نرمين الفقي تشارك جمهورها بصور جديدة من مسلسل لؤلؤ

مسلسل "لؤلؤ" يتصدر تريند جوجل وفيسبوك بعد عرض 8 حلقات

ترشيحاتنا

وقف تنفيذ حكم ضد والد الفنان أحمد مالك فى قضية تزوير وحبس المحامي 10 سنوات

ارتكبت جريمة بشعة.. إعدام أول امرأة أمريكية منذ 68 عاما | ماذا فعلت؟

أهم الأخبار.. موجة أمطار تضرب البلاد 6 أيام.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها الجوية إلى قطر.. إعدام أول امرأة بأمريكا

خبير أمن معلومات عن تحديثات واتسآب: "الكل متخيل إن محدثاته مع سوسو وميمي هتنزل بوستات"

منتخب اليد يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة تشيلي بافتتاح المونديال

اتحاد الكرة يقرر إعادة مسحة كورونا بالدورى الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري