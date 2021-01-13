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منوعات

شباب ينقذون مسنا نام أثناء قيادة سيارته على الطريق.. شاهد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب مسن بالغ من العمر 87 عاما بجروح بالغة بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته للسيارة الخاصة به بعد ان استيقظ من غفوته ووجد نفسه في سيارة مقلوبة على الطريق . 

وبحسب ما ورد في صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، فإن المواطنين في ولاية كونيتكت الأمريكية عثروا على مسن بالغ من العمر 87 عاما في غيبوبة على الطريق و يبدو عليه آثار جروح و سيارته مقلوبة . 

ووفقا لما ورد في تحقيقات الشرطة فيما بعد، فإن الرجل شعر بالنعاس أثناء قيادته السيارة في طريقه للعودة إلى المنزل، لم يتمكن من الوصول قبل أن يغلبه النعاس فقرر أن يغفة لدقائق و هو يقود السيارة . 

أوضح الرجل العجوز أنه لم يتخيل أن الغفوة القليلة التي كان يظن أنها ستجعله يصل إلى المنزل تسببت في تهديد حياته بالموت، فإنه استيقظ وجد رأسه بها جرح غائر نتيجة إرتطامها بعجلة القيادة. 

جدير بالذكر أن العجوز أكد في تحقيقات الشرطة أنه الحادث بعيد كل البعد عن أنه يكون مدبرا، فإنه يقود سيارات منذ أن كان عمره 15 عاما، و أن المشكلة كلها تكمن في حاجته للنوم في تلك اللحظة و عدم فدرته على التحكم في النعاس . 
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