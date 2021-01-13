أمين عام اتحاد الجامعات العربية: إطلاق مشروع التصنيف العربي العام الجاري

قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن الاتحاد سيطلق خلال العام الجاري وللمرة الأولى مشروع التصنيف العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ) ومشروع الإطار العربي الموحد للمؤهلات الجامعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي السابع عشر للمؤسسات التابعة لاتحاد الجامعات العرببة والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد (زووم ) اليوم الاربعاء برئاسة الامين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة وحضور الامين العام المُساعد للاتحاد الدكتور خميسي حميدي ومدراء وأمناء المؤسسات الأكاديمية التابعه للاتحاد.

وعرض سلامة خلال الاجتماع أبرز الأنشطة والفعاليات العلمية والاكاديمية التي يقوم الاتحاد بتنفيذها ضمن الخطه الاستراتيجية المُقرره للاتحاد 2030-2020.

واستعرض سلسلة المؤتمرات والندوات العلمية التي عقدها الاتحاد خلال فترة جائحة كورونا ابرزها التحديات التي واجهت الجامعات، وتقديم الحلول لمساعدة الجامعات العربية لتجاوز هذه المرحلة الحرجه على كافة المستويات التعليمية والاكاديمية .

وأشار إلى الدليل العملي للتعلم عن بُعد الذي اصدره المجلس العربي لضمان الجودة والاعتماد التابع للاتحاد والذي اسهم بشكل عملي في تحديد المعايير الاساسية التي يجب توفرها لضمان نجاح العملية التعليمية عن بُعد.

وقدم شرحا موجزا حول اتفاقية الاتحاد مع شركة السفير المالكه للتصنيف الدولي سكوبيس الخاص بالدوريات والمجلات العلمية، وامكانية استفادة مجلات الجامعات بمُختلف تخصصاتها مِن العقد المُبرم مع الاتحاد ، والذي يوفر ما نسبتهُ ٨٠ % مِن التكلفة الرسمية لتصنيف "سكوبيس".

مِن جانبه، أكد الدكتور حميدي دور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز وتطوير المستوى التعليمي في الجامعات والنهوض به، باعتبارها أجهزة وأذرع تنفيذية فاعله تؤدي دورًا استراتيجيًا هامًا ينسجم مع رؤية وخطط وبرامج الاتحاد العملية.

واقترح على مدراء وامناء المؤسسات تشكيل لجان تنفيذية تكون قادرة على القيام بدور اكثر فاعلية لتطوير عمل المؤسسة والارتقاء بدورها بشكلٍ اكثر يُسرًا وسهولة داعيا الى ضرورة تفعيل اصدار المجلات العلمية بشكل منتظم وتشجيع الجمعيات والمجالس والمراكز العلمية التي لم تقوم بإصدار مجلات او دوريات علمية الى المُبادرة بإصدارها.

وقدم مدراء وأمناء المؤسسات المُجتمعون التقارير السنوية لكافة المؤسسات الاكاديمية المشاركة، والتي اشتملت على الانشطه والفعاليات العلمية والتقارير الادارية والمالية واصدارات المجلات والدوريات المُتخصصة.

كما عرضوا أبرز التحديات التي واجهت مؤسساتهم والتي كان مُعظمها تُشكل قواسم مُشتركة لهذه المؤسسات، من عدم التزام الاعضاء بتسديد الاشتراكات نتيجة الظروف العالمية الحالية، وصعوبة التحويل النقدي، وضعف المُشاركة في العضوية لبعض المؤسسات، بالاضافة الى التأخير في الردود والاستجابة مِن الجامعات للانشطة المُختلفة .

ورحب الدكتور سلامة بعودة اتحاد الآثاريين العرب لمظلة الاتحاد، واستحداث المحلس العربي للخدمة الاجتماعية في جامعة الفيوم في جمهورية مصر العربية ليُسهمُ في المُشاركة في تطوير العمل الاجتماعي ويكون شريكًا فاعلًا لعمل الجمعية العلمية لكليات وأقسام الخدمه الاجتماعية في الجامعات العربية المُستضاف من الجامعة الحديثة للاداره بالجمهورية اللبنانية، والجمعية العلمية للقياس والتقويم المُستضافه في جامعة عين بجمهورية مُصر العربية.







