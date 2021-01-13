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اقتصاد

شروط غريبة.. الأدوات المنزلية تطالب باستثنائها من التسجيل في هيئة سلامة الغذاء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:46 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة الي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة المهندس ابراهيم العربي، بخصوص التضرر من الإجراءات التي أقرها جهاز سلامة الغذاء بخصوص عمليات التخزين، مطالبة باستثناء الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية من شرط التسجيل، وفقا لتصريحات اشرف هلال رئيس الشعبة.

وقال هلال، ان هناك ضرر كبير علي تجار ومستوردي الأدوات المنزلية بإجبارهم علي التسجيل في الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

واضاف ان المواصفات المطلوبة للمخزن ستتكلف  مبالغ طائلة، في وقت الكل يعاني من تبعات أزمة كورونا، والجميع يجاهد فقط لكي يسدد التزاماته ، ولا يوجد أي فائض لعمل أي تعديلات من تلك المطلوبة.

من جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، ان من ضمن اشتراطات هيئة سلامة الغذاء ايضا شرط ان تكون الحوائط مدهونة بدهانات ضد الماء، وأن لا يلامس الكراتين الحوائط في التخزين، وهذا الشرط يعد مجحفا خاصة ان الأدوات المنزلية  يمكن غسلها  وتختلف عن  المنتجات الغذائية او الادوية التي قد تتلف من الرطوبة. 

وأضاف الطحاوي، ان  هناك شرط غريب اخر وهو ان تكون كل الأرضية بدون فتحات او اخرام ولا تكون من السيراميك او البلاط بل مادة مثل الايبوكسي لمنع الفراغات، متسائلا  ماذا يضير كوب زجاج ان تم وضعه في كرتونة علي بلاط او ايبوكسي ؟ الإجابة لا شئ لاننا لسنا منتج غذائي او دوائي قد يتأثر بهذا الشرط. 

ولفت الطحاوي، النظر الي ان الشعبة تقدر دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ علي صحة المواطن المصري، لكن يبدو ان العاملين بالهيئة اختلط عليه الامر، وانه بعد اللقاء المزمع عقده مع سلامة الغذاء ستضح الأمور، وسيتم توضيح ان الأدوات المنزلية تختلف عن المواد الغذائية وبالتالي لا تعامل نفس معاملتها في التخزين والاشتراطات المطلوبة. 

 وقال شريف عبدالمنعم سكرتير عام الشعبة، ان الهيئة تشترط أيضا وجود ستائر هوائية علي الأبواب لمنع الجراثيم والغبار من الدخول اثناء الفتح والغلق، واصفا هذا الشرط بالمستحيل حيث ان التجار يعرضون المنتجات في المحلات من أطقم بورسيلين وثلاجات وميكروويف وزجاج علي ارضيات معارضهم فهل يعقل ان يتم وضعها في فتارين زجاجية، وماذا يضير المنتج المغلف في كرتونة ولن يلامس الطعام الا بعد الغسيل والنظافة، حيث انه  مهما كان معرضا للغبار فلن يؤثر علي كفاءته في شئ .
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