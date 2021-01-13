انخفاض سعر علبة الكمامات من 400 جنيه إلى 21.. تفاصيل

قال هيثم دويدار، رئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية، إن الشعب العامة تم إنشاؤها لإحداث فرق في سوق الأدوية، فهى تجتمع مع المسئولين لحل مشاكل الشركات أو المشاكل العامة في سوق الدواء.









وأضاف هيثم دويدار، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن هناك بعض التطويرات غير المرتبطة بالحكومة لتلك القطاعات.









وأشار رئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية، إلى أن هناك فئات من السلع كانت غير مسعرة، وظهر ذلك عندما وصلت سعر علبة الكمامات إلى 400 جنيه، ولكن لم تستغرق تلك الفترة سوى شهر واحد.









وأوضح أن سعر علبة الكمامات وصل إلى 21 جنيها فقط، بعدما كانت بـ 400 جنيه، وهو سعر أقل من علبة الكمامة قبل الجائحة الذى كان يصل إلى 25 جنيها.









وأكد رئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية، أن زيادة سعر الكمامة نتيجة لزيادة التنافس وزيادة الطلب على هذه السلعة فى وقت معين.