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محافظات

صاحب الوجه البشوش.. وفاة مدير مستشفى القرين بالشرقية بـ كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:12 م
الدكنور ابو هاشم
الدكنور ابو هاشم
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محمد العيسوى
شهدت محافظة الشرقية، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد من صفوف الجيش الأبيض، حيث توفي الدكتور أبو هاشم إسماعيل، مدير مستشفى القرين.


فى السياق ذاته، سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي المحافظة بعد معرفة خبر وفاة طبيب الإنسانية كما يلقبه الكثير، وذلك لما يفعله من خدمات إنسانية عظيمة، ووقوفه جانب الكثير من المواطنين.


وامتلأت جميع مواقع صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالدعاء والتعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


فى السياق ذاته، نعى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والعاملين بمستشفى القرين المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور أبو هاشم إسماعيل، مدير مستشفي القرين، والذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وأكد الدكتور هشام مسعود أن الصحة فقدت اليوم أحد رجالها المخلصين، والذي قام بأداء عمله بكل إخلاص وتفانٍ في العمل، مما كان له بالغ الأثر في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، بالإضافة إلى إنقاذ الآلاف من المرضي والمصابين، ولم يدخر أي جهد في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمستشفى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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