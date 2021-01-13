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فن

للأسبوع السادس.. استمرار عرض فيلم بين الجنة والأرض في سينما زاوية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:28 م
فيلم بين الجنة والأرض
فيلم بين الجنة والأرض
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شيري نبيل ومحمد نحلة
للأسبوع السادس على التوالي، يستمر عرض الفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار في سينما زاوية، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري على الفيلم، حيث بدأت عرضه في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
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