أخبار التوك شو.. انخفاض أسعار الذهب.. وهل تطبيق واتس آب غير آمن؟

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 13- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان « المونوريل.. رحلة القطار السريع من عواصم العالم إلى القاهرة»، حيث سيربط المونوريل شرق وغرب القاهرة لعمل مجتمع عمراني جديد هو العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى تصميم مشروعين من أهم مشروعات النقل الموجودة، وهما مشروع مونرويل خط السادس من أكتوبر، ومشروع المونوريل خط العاصمة الإدارية.





قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالبحث العلمى خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس عبيد الفتاح السيسي شخصيا يولى اهتماما كبيرا به، حيث إن أول مبادرة قام بإطلاقها بعد رئاسته للجمهورية هي مبادرة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.





وأضاف "صقر" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البحث العلمى عندما يرى بيئة جيدة ودعما من الدولة يكون أداؤه أفضل، موضحا أن قيادات البحث العلمى حاليا لديهم تلك الميزة فى مصر.





قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن التعليم بعد كورونا سيكون مختلفا تماما عن التعليم قبله، مشيرا إلى أن نظام التعليم التقليدي والمدارس والفصول والحضور لم يعد موجودا.





وأضاف "صقر" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بطاقة الوصف للمعلم أو المدرس ستختلف عن السابق، موضحا أن الأن دوره سيكون كموجه أكثر من أن يكون مصدرا للمعلومة والمعارف بالفصول.





قال المهندس شريف اسكندر ، خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن المحادثات الخاصة بينك وبين أى شخص أو مجموعة مشفرة ولا يمكن نقلها من داخل المنصة لأى مكان آخر .





وأضاف المهندس شريف اسكندر ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن البيانات الأخرى الموجودة لدى المستخدم على تطبيق الواتساب اصبحت الان متاحة للفيس بوك .





قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق سيكون له دور في توفير لقاح فيروس كورونا، وذلك بناء على تكليف من رئيس الجمهورية بتحمل الصندوق لتكلفة توفير هذا اللقاح لـ غير القادرين، مضيفا: "الناس اللي متقدرش تتحمل تكلفته"، لافتا إلى أن هذا أساس عمل الصندوق وهو دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية سواء في مجال الرعاية الصحية او الاجتماعية او غيرها.





وتابع محمد مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الصندوق قام باطلاق حملة ضخمة جدا منذ شهر مارس الماضي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وقسمت لشقين الاول هو دعم الاطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات التي تنقصهم، والشق الثاني هو مختص برعاية الاسر الاولى بالرعاية وخاصة في فترة الاغلاق، منوها انه في عام 2020 تم الوصول لمساعدة مليون و600 الف اسرة.





قال هيثم دويدار، رئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية، إن الشعب العامة تم إنشاؤها لإحداث فرق في سوق الأدوية، فهى تجتمع مع المسئولين لحل مشاكل الشركات أو المشاكل العامة في سوق الدواء.









وأضاف هيثم دويدار، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن هناك بعض التطويرات غير المرتبطة بالحكومة لتلك القطاعات.





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقا للنشرة الجوية التى أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم سيكون بداية لوجود تقلبات جوية.





وأضاف "شاهين" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم هو بداية لكسر حالة الاستقرار الشديد الموجود بالبلاد خلال الأيام الماضية، موضحا أنه لا يوجد أى شبورة مائية على الطرق.





قال الدكتور محمد فوزى، متحدث وزارة الشباب والرياضة، إن استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021 مستمرة ومكثفة حتى تلك اللحظة، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة بالأمس كان فى جولة تفقدية للصالات المغطاة بالعاصمة الإدارية والتأكد من جاهزية الصالة.









وأضاف "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع اللجان الطبية موجودة، موضحا أنه بالنسبة للصالة المغطاة باستاد القاهرة والتى ستشهد حفل الافتتاح، فتم تفقدها من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.





قالت الدكتورة مها راداميس، أخصائي التغذية العلاجية، إن القهوة مفيدة جدًا للجهاز العصبي إذ تجهز الجسم للقيام بأنشطته، ناصحة بتجنب الافراط في تناولها لأن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والأرق وتغيير الحالة المزاجية .





وأضافت راداميس، خلال حوارها لبرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن الجسم يحتاج من 4 إلى 5 فناجين قهوة يوميًا.



