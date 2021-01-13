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محافظات

اجتماع لجنة تنظيم ساحات انتظار المركبات بالشوارع في مدن سيناء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:17 م
اجتماع
اجتماع
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احمد صالح

عقدت لجنة تنظيم ساحات انتظار  المركبات بمحافظة شمال سيناء ( اليوم ) اجتماعا برئاسة أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، وذلك لمتابعة تنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوارع الرئيسية بمدينة العريش . 


واستعرض سكرتير عام المحافظة مع اللجنة الشروط الخاصة بحق استغلال تلك الساحات .. مشيرا الى أهميه وضع كراسة شروط متضمنة كافة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات .


وكذلك توضيح إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية فى هذة الأماكن .. الى جانب تحديد المقابل المادى الخاص بانتظار المركبات والسيارات ، وأن يكون التحديد حسب مساحة المكان والموقع الجغرافى ، ووضع المستوى الاقتصادى للموقع فى الاعتبار .


وأكد الغندور على تشكيل لجنة لتلقى طلبات الراغبين فى مزاولة نشاط الساحات لانتظار المركبات ، ووضع الشروط الخاصة بمزاولى هذا النشاط والتى تم تحديدها من قبل ، وهى : اجادة القراءة والكتابة .. وألا يقل السن عن 21 عاما ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ، أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية ، الحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض ، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات .

كما أكد على صلاحية اللجنة فى البت فى طلبات الراغبين فى استغلال الساحات بالموافقة أو عدمها .

وأكد سكرتير عام المحافظة للجنة على ضرورة تحديد الأماكن والأوقات المقرر فيها انتظار المركبات والسيارات بمختلف أنواعها بالشوارع والميادين المقام بها ساحات الانتظار والخاضعة لولاية المحافظة .

مشددا على ألا تعيق ساحات الانتظار حركة المرور فى الشوارع والميادين ومحاور الطرق المرتبطة بها ، وذلك بناء على التنسيق مع ادارة المرور المختصة .

وأضاف أنه تم حصر الساحات وأماكن انتظار المركبات والسيارات على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وتشمل ساحات : مسجد الرفاعى ، مسجد النصر ، حديقة المالح ، كافتريا كاندى ، الحديقة البحرية بالمساعيد ، جامعة سيناء ، وساحة آل أيوب ( بمدية العريش ) ،
وساحة  التأمينات ، وساحة فتيات بمدينة بئر العبد ( بمدينة بئر العبد ) ، بغداد وساحة الحسنة ( بمركز ومدينة الحسنة ) ، وساحة مسجد عباد الرحمن ( بمدينة نخل ) .


وأشار الى انه تم بدء التنفيذ ب 3 أماكن كبداية بمدينة العريش ، وهي ساحات الرفاعى والنصر والمالح لحين تعميم ذلك على باقى الساحات على مستوى المحافظة .

ومما يذكر أن الاجتماع تم بحضور رؤساء مجالس المدن ، مدير عام الشئون المالية والادارية ، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة .

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