اجتماع لجنة تنظيم ساحات انتظار المركبات بالشوارع في مدن سيناء

عقدت لجنة تنظيم ساحات انتظار المركبات بمحافظة شمال سيناء ( اليوم ) اجتماعا برئاسة أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، وذلك لمتابعة تنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوارع الرئيسية بمدينة العريش .
واستعرض سكرتير عام المحافظة مع اللجنة الشروط الخاصة بحق استغلال تلك الساحات .. مشيرا الى أهميه وضع كراسة شروط متضمنة كافة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات .
وكذلك توضيح إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية فى هذة الأماكن .. الى جانب تحديد المقابل المادى الخاص بانتظار المركبات والسيارات ، وأن يكون التحديد حسب مساحة المكان والموقع الجغرافى ، ووضع المستوى الاقتصادى للموقع فى الاعتبار .
كما أكد على صلاحية اللجنة فى البت فى طلبات الراغبين فى استغلال الساحات بالموافقة أو عدمها .
وأكد سكرتير عام المحافظة للجنة على ضرورة تحديد الأماكن والأوقات المقرر فيها انتظار المركبات والسيارات بمختلف أنواعها بالشوارع والميادين المقام بها ساحات الانتظار والخاضعة لولاية المحافظة .
مشددا على ألا تعيق ساحات الانتظار حركة المرور فى الشوارع والميادين ومحاور الطرق المرتبطة بها ، وذلك بناء على التنسيق مع ادارة المرور المختصة .
ومما يذكر أن الاجتماع تم بحضور رؤساء مجالس المدن ، مدير عام الشئون المالية والادارية ، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة .
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