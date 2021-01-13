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محافظات

بشرى سارة لشباب البحيرة.. 1.805 مليار جنيه قروض لتمويل مشروعات صغيرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:16 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت  مليار و805 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل 20 ألف و875 مشروعًا استثماريا متنوعًا( تجارى - صناعى - زراعى - خدمى ) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 57 ألف و385 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة. 


واشار إلى أن المشروع  يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطنى


يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.


من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك " ، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعية ، 8% للمشروعات التجارية ، 16% للمشروعات الزراعية، وذلك وفقًا لسياسات البنك الائتمانية.


ووجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.


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