محمد أبو العينين يطالب الحكومة والبرلمان بمواكبة سرعة الرئيس السيسي "فيديو"

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق العديد من مشروعات الدولة خلال السنوات الـ6 الماضية، التي كان مفترضا لها أن تتحقق في 20 عامًا، مشيرًا إلى أن سرعة الإنجاز في تلك المشروعات سبقت فكر أي شخص آخر.





وأضاف "أبو العينين" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفّذ أجندة تنموية تتسم بسرعة إنجاز غير تقليدية، موضحًا أن الرئيس السيسي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، "حتى يوم الجمعة تلاقيه بيزور أي موقع".





وتابع أن الرئيس السيسي يتابع ما يحدث بالعين المجردة، لافتًا إلى أنه قدم ميزة جديدة في مصر من خلال سرعة الإنجاز واستباقية الفكر.





وأكد أنه يجب على الحكومة والبرلمان المضي بنفس سرعة الرئيس السيسي، متابعا: "لازم عجلة التنمية تبقى ماشية في وقت واحد في جميع المجالات وبسرعة".





وأشار إلى أن البرلمان الجديد يتسابق لتوفير فرص الاستثمار وتعظيم الموارد الطبيعية، مضيفا إلى أن اليوم فكرة التنمية تنتشر في كل ربوع مصر، حيث أنه بعد انتهاء الجائحة العالم سيتغير، مما يجعل البرلمان يتسابق على فرص الاستثمار وتعظيم الموارد الطبيعية.



