شباب الخير بقرية منشأة جنزور بالغربية ينشئون مستشفى بالجهود الذاتية..صور

نجحت مجموعة من شباب الخير بقرية منشأة جنزور التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية في جمع تبرعات لإنشاء صرح طبى بقريتهم.





وقامت تلك المجموعه من الشباب بجمع التبرعات من الأهالى وشراء قطعة أرض لإقامة مستشفى لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.





أقرأ أيضا :

جمعهما الحب وفرقهما الموت.. جنازة شعبية لعروسين ماتا صعقا بالسخان فى ثالث أيام الزواج بالمحلة.. صور





ويمثل هؤلاء الشباب نموذج مشرف لجميع الشباب للاقتداء بهم حيث عمل الشباب خلال فترة بسيطة على جمع التبرعات لإنشاء ذلك المستشفى الخيرى.





ودعا شباب وأهالى القرية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزاره الصحه بالغربيه لافتتاح المستشفى والوقوف على أخر المستجدات وتشجيع جميع الشباب على خوض تلك التجربه بقرى الجمهورية.