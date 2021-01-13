الصحافة العالمية تبرز مشاركة المخرج المصري علي العربي بمهرجان Sundance

أولت الصحافة العالمية المتخصصة في مجال السينما إهتماما كبيرا بمشاركة الفيلم المصري "كباتن الزعتري"، للمخرج علي العربي في مهرجان Sundance، حيث تصدر الفيلم مواقع أبرز المواقع السينمائية والإخبارية ومنها "hollywood reporter " و los angeles" times" و "variety " و" screeen daily" و" deadline" وغيرها من المواقع.





وكشف مهرجان Sundance السينمائى عن مشاركة الفيلم المصرى "كباتن الزعتري" للمخرج والمنتج على العربى فى المسابقة الرسمية للمهرجان مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات المهرجان والذى يقام فى ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المهرجان الذى تنطلق فعالياته فى الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.





فيلم "كباتن الزعتري" تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائى ليكون إجمالى العمل على الفيلم حوالى 7 سنوات كاملة.





الفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلى العمل "محمود وفوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.





يرصد فيلم "كباتن الزعتري" التغير الذى يمر به بطلى الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائى للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربى، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفى المنتج الاستشارى للفيلم.





يذكر أن المخرج على العربى بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل فى عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان ولكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الإساسى الذى جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعترى"، حيث يظهر رحلة سعى بطلى الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما فى ظروف صعبة.