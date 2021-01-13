محافظ الغربية: إزالة حالة تعـد علـى أرض زراعية في قطور..صور

أعلـن الـدكتـور طـارق رحـمـي محـافـظ الغـربيـة أن المحــافظــة مستمرة في إزالـة أي تعـديـات علـى الأراضي الـزراعية، حيث تابـع المحافظ قيام رئاسة مركز ومدينة المحلـة الكبـرى بتنفيـذ إزالـة فـي المهـد لحالـة تعـد علـى الأرض الزراعيـة علـى مسـاحـة ١٣ سهما عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض بالوحدة المحلية للمعتمدية.
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كما قامت رئاسة مركـز ومدينـة قطـور بإزالـة حالـة تعـد علـى أرض زراعية فـي المهـد عبـارة عـن سـور طولـى بطـول ١٠٠ متـر بالمونة الأسمنتية بقريـة بلتـاج، كمـا تـم إزالـة تعـد علـى أرض زراعية بقرية محلـة مسيـر علـى مسـاحـة ٥٠ م٢ + ٢٠ م طـولـى على نفقة المتعدي.
ويهيب الدكتور طـارق رحمـي محافظ الغربية بالمواطنين الحفـاظ علـى الـرقعـــة الـزراعيـة وعـدم التعـدي عليهـا لتجنـــب الوقوع تحت طائلة القانون.