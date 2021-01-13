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أخبار العالم

تقترب من السيناريو الإيطالي .. مساعدات فرنسية لدولة عربية لمواجهة كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:12 م
جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
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محمود نوفل
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