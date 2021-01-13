محافظ كفر الشيخ: 113 ألفا و710 طلبات تصالح بقيمة 545 مليون جنيه

كشف اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 113 ألفًا و710 طلبات تصالح، بقيمة 545 مليونًا و 766 ألف جنيه.





وقال محافظ كفر الشيخ ، إن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.





جدير بالذكر أن المحافظة أعدت 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.