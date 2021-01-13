ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ: 113 ألفا و710 طلبات تصالح بقيمة 545 مليون جنيه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:54 م
محمود زيدان
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 113 ألفًا و710 طلبات تصالح، بقيمة  545 مليونًا و 766 ألف جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

جدير بالذكر أن المحافظة أعدت 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ470 مليون جنيه .. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 96 ألفًا و693 طلب تصالح حتى الآن

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 109 آلاف و305 طلبات تصالح بقيمة 495 مليونا و490 ألف جنيه

تحصيل 496 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى 109 آلاف و465 طلب تصالح في مخالفات البناء

بقيمة 497 مليون جنيه.. محافظة كفر الشيخ تتلقى 109 آلاف و783 طلب تصالح

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 110 آلاف طلب تصالح.. وحصّلنا 498 مليون جنيه

بـ 518 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى 111 ألف طلب تصالح بناء

ترشيحاتنا

لمدة شهرين تحويلات مرورية.. لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات بطريق النصر

تامر حبيب يثير الجدل بعد رسالته لملك الموت

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

57 شخصا.. حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية

أطباء الدقهلية تنعى الشهيدة 56 من ضحايا كورونا من أبناء الجيش الأبيض

في قضية مقتل طالب الرحاب.. اللجنة الطبية الثلاثية تفجر مفاجأة حول خطيبته حبيبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري