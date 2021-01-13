قصف إسرائيلي على مدينة دير الزور ومناطق في شرق سوريا..فيديو

ن الجيش السوري، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.





وقال مصدر عسكري لوسائل الإعلام السورية الرسمية: " أنه في فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".





و ذكر مصدر أمني رفيع في حديث لوسائل إعلام روسية أن الأنباء الأولية تشير إلى أن العدوان ناجم عن صواريخ أطلقتها طائرات من داخل الحدود العراقية، مؤكدا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني في مدينة دير الزور هرعت لإخماد حرائق نتجت عن الهجوم، ولا توجد معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وسبق لإسرائيل تنفيذ مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.

أذاعت فضائية روسيا اليوم تقريرا تضمم إعلا