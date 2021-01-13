ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قصف إسرائيلي على مدينة دير الزور ومناطق في شرق سوريا..فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:20 م
قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على سوريا
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم تقريرا تضمم إعلان الجيش السوري، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.

وقال مصدر عسكري لوسائل الإعلام السورية الرسمية: " أنه في  فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

و ذكر مصدر أمني رفيع في حديث لوسائل إعلام روسية أن الأنباء الأولية تشير إلى أن العدوان ناجم عن صواريخ أطلقتها طائرات من داخل الحدود العراقية، مؤكدا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني في مدينة دير الزور هرعت لإخماد حرائق نتجت عن الهجوم، ولا  توجد معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.
وسبق لإسرائيل تنفيذ مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انفجارات عنيفة تضرب مدينة البوكمال السورية وسط تحليق لطيران مجهول

المرصد السوري: طائرات إسرائيلية قصفت البوكمال

فيصل المقداد.. تعرف على وزير الخارجية السوري الجديد

مقتل 206 أشخاص في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت 36 موقعا إيرانية في سوريا خلال 2020

خوفا من أمريكا وإسرائيل.. حزب الله يخلي مواقع عسكرية في سوريا

سوريا: قصف إسرائيلي على دير الزور والبوكمال

ترشيحاتنا

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

أطباء الدقهلية تنعى الشهيدة 56 من ضحايا كورونا من أبناء الجيش الأبيض

غرامة تصل 40 ألف ريال وإحالة للنيابة.. الداخلية السعودية تحذر من مخالفة خطيرة

ارتكبت جريمة بشعة.. إعدام أول امرأة أمريكية منذ 68 عاما | ماذا فعلت؟

لمدة شهرين تحويلات مرورية.. لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات بطريق النصر

كواليس اقتراب ربيع ياسين من قيادة الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري