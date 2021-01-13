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رياضة

شكوك بشأن مشاركة ميسي أمام سوسيداد بالسوبر الإسباني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:35 م
ميسي
ميسي
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القسم الرياضي
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن احتمالية غياب ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن مواجهة ريال سوسيداد في السوبر الإسباني والمقرر لها مساء الليلة.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" العالمية، أن ليونيل ميسي قد يستبعد من مواجهة الليلة أمام سواسيداد، حيث لم يسافر مع اللاعبين ولم يشارك في التدريبات الصباحية للفريق اليوم الأربعاء.

وشعر ميسي ببعض الآلام خلال مباراة غرناطة يوم السبت، ولكنه شارك بشكل طبيعي مساء أمس الثلاثاء في التدريبات.

ولا يزال ميسي يشعر ببعض الآلالم ولكن التقارير أشارت إلى أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لن يغامر به في حالة عدم جاهزيته بشكل كامل.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة فريق سواسيداد في نصف النهائي الأول بالسوبر الإسباني، بينما سيلعب في نصف النهائي الآخر ريال مدريد وأتليتك بلباو.
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