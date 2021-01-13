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أخبار البلد

الزراعة: اعتماد أول دفعة قروضا لتحديث منظومة الري بمحافظة السويس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة أن المراقبة العامه للتنمية والتعاون بمحافظة السويس عقدت اجتماعا بحضور قيادات الزراعة والبنك الزراعي وجمعيات قرى الخريجين وعدد كبير من المزارعين لمناقشة وتنفيذ نظام الرى الحديث واعتماد أول دفعة قروض لعدد من المزارعين لتركيب شبكات الرى الحديث .

يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بالاسراع في تنفيذ منظومة الري الحديث والحقلى وفي إطار المتابعة المستمرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الاشتراك في منظومة تطوير الري حيث تحقق فوائد عديدة للمزارعين في تخفيض تكاليف الإنتاج من الاسمدة والتقاوي والمبيدات وايضا تسهم في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه وايضا توفير المياه اللازمة لتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

جدير بالذكر أنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية يتم حاليا تنفيذ منظومة الري الحديث في مليون فدان مناصفة بين وزارتي الزراعة والري كمرحلة أولى تنتهي أواخر يونيو القادم.
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