محافظ مطروح.. 14 ألفا و167 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا، بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية وايام العطلات والاجازات الرسمية .

واشار محافظ مطروح انه تم تلقى عدد 14.167 الف طلب تصالح من المواطنين حتى الان بجملة متحصلات بلغت 116.6 مليون جنيه.





وكلف محافظ مطروح رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء مشددا علي الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال التطهير والرش الدوري لكافة المقار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.



