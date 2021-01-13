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محافظات

محافظ مطروح.. 14 ألفا و167 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:10 م
صدى البلد
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أيمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا، بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية وايام العطلات والاجازات الرسمية  .
واشار محافظ مطروح انه تم تلقى عدد 14.167 الف طلب تصالح  من المواطنين حتى الان بجملة متحصلات بلغت 116.6 مليون جنيه. 

وكلف محافظ مطروح  رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء مشددا علي الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال التطهير والرش الدوري لكافة المقار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري ، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
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