رزق من عند ربنا.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد أخيها عبر إنستجرام

احتفلت الإعلامية رضوي الشربيني بعيد ميلاد أخيها، خلال نشر صورة تجمعهم سويًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر رضوي الشربيني محتضنه أخيها في الصورة، وعلقت عليها كاتبة: "في مشاعر ملهاش وصف...لكن اقدر اقول انك رزق من عند ربنا...أخويا و ظهرى و سندى و صحبى...حنيتك عليه و على بناتى ماشوفتش و لا هشوف زيها...و لو كان عندى انى اختار اخ مكنتش هختار غيرك انت يا حبيبى".

وأكملت: "كل سنه وانت زى ما انت...كل سنه و انت طيب و ناجح و جدع و احلى حاجه فىً حياتنا... Happy birthday brother ".

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

وسبق ان وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، من خلال برنامجها "هي وبس".

فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".



