مطار القاهرة يعزل 3 مصريين قادمين من تنزانيا فور وصولهم

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، 3 ركاب مصريين قادمين من العاصمة التنزانية دار السلام، وذلك فور وصولهم بسبب عدم إحضار شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، وتم نقلهم الي احدي المستشفيات القريبة من المطار .





قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة مصر الطيران القادمة من دار السلام، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 3 ركاب مصريين لشهادات التطعيم ضد العدوي، أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي.





تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف مومن عادل مشرف إسعاف المطار إلى مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار .