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رياضة

سموحة يغلق صفحة البنك الأهلى ويخوض تدريبات شاقة استعدادا للإنتاج

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:34 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لسموحة بقيادة أحمد سامي إغلاق صفحة مباراة البنك الأهلى من أجل التحضير لمباراته  القادمة أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من عمر المسابق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريبات مكثفة دون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة المقبلة.


وطالب أحمد سامي لاعبو الفريق الأول بالتركيز الجيد وتحقيق الفوز في المباراة القادمة من أجل إسعاد جماهير الموج الأزرق .

وطالب أحمد سامى بضرورة الغاء تحليل الرابيد تيست لعدم فاعليته، خاصة وان الفريق قبل مواجهة البنك الأهلى كانت توجد به 9 اصابات للاعبين و3 مدلكين وقام اتحاد الكرة بعمل مسحه أخري وأعلنت وجود 8 اصابات ، فقررت ادارة النادى اقامة مسحة ثالثة بكلية الطب جامعة الإسكندرية وهى التى أثبتت سلامة اللاعبين قبل خوض مباراة البنك الأهلى، وهذا يؤكد ان هناك تضارب فى نتائج التحاليل  التى تجرى للفرق.
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