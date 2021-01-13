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مرأة

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:02 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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نهى هجرس
شاركت المطربة ديانا حداد، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الانظار.

وتألقت ديانا حداد، ببلوفر جذاب وناعم باللون البينك، ومرتدية معه كارديجان طويلا من الصوف باللون الرمادي الذى يبرز جمالها وأناقتها.

كما اختارت تسريحة الكعكة البسيطة لشعرها البني الطويل، ووضعت تربون على الشعر باللون البينك لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها مع نظارة شمسية باللون الأسود.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، ووضعت مجموعة من الأساور الملونة في يدها لإكمال ظهورها.

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