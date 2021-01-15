ينتج 20 ألف يوميا.. صدى البلد داخل أول مصنع كمامات بشركة المياه بدمياط.. فيديو

في ظل جانحة فيروس كورونا التى تمر بها البلاد ، لجأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط إلى إنشاء أول مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بالشركة، لتوزيعها على مواقع الشركة وكافة العاملين بالشركة بالمجان، فلقد تم إنشاء خط لإنتاج الكمامات الطبية وتشكيل فريق عمل متخصص للرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتعايش الآمن بشركة مياه دمياط.





تجول "صدى البلد" داخل خط انتاج الكمامات الطبية بشركة مياه الشرب بدمياط وتابعت انتاج كميات كبيرة من الكمامات الطبية داخل الشركة والتي توزع بالمجان على العاملين بالشركة بمواقعها المختلفة على مستوى المحافظة وتابعت مراحل تصنيع الكمامات بالشركة.





حيث تم تخصيص مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بمقر الشركة بمدينة دمياط ومجهز بكافة الأجهزة والمعدات لإنتاج الكمامات ويعمل به متخصصون في إنتاج الكمامات.





مصنع الكمامات يشمل خط انتاج اتوماتيك للكمامات (ماكينة إنتاج بلانكات التراسونيك و 2 ماكينة لحام أستك التراسونيك) ثم تغليف كل كمامة على حدة عن طريق ماكينة فلوباك لضمان تعقيم الكمامة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى الإنتاج كما أنه تم إنتاج الكمامات بجودة عالية وتوزيعهم على موظفين الشركة يوميا حفاظا على سلامتهم.





وصرح المهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط "لصدى البلد" ، أن الشركة في مشاركة ايجابية فعالة قد أتمت إنشاء خط جديد لإنتاج الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات القياسية وقد قامت بتوفير أحدث المعدات التكنولوجية المخصصة لها, وذلك حرصا من الشركة في تغطية احتياجاتها المستمرة منها وكذلك لتلبية احتياجات الشركات الأخرى .





وتابع بأن خط انتاج الكمامات الطبية بالشركة ينتج يوميا 10 آلاف كمامة يوميا وفي أحيان كثيرة يصل الإنتاج إلى 20 ألف كمامة يومية في حالة زيادة الطلب لأن التوزيع لا يشمل العاملين بشركة مياه الشرب بدمياط فقط وانما يتم التوزيع على باقي شركات مياه الشرب بمختلف أنحاء محافظات الجمهورية كشركات مياه الشرب بأسيوط والجيزة والمنوفية والقليوبية وبنى سويف والبحر الأحمر ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

وأكد عسل، أن الكمامة طبية ومن اجود الخامات ومطابقة للمواصفات القياسية وتتكون من ٣ طبقات الفلتر melt blown bacterial filtration efficiency 99% والطبقة الداخلية خامات مستوردة ناعمة على الجلد وذات مقاومة تنفس منخفضة تسمح بالتنفس الجيد الطبقة الخارجية خامات مستوردة مانعة للتسرب ،واستك طبى مريح للأذن ،وكذلك دعامة لمنع air leakageمعلش زودى فى الاستك ،اضافة الى استك طبى مطاطية ٢٠٠% مريح للأذن ، ولحام التراسونيك بالكامل ،كما ان الطبقات الثلاثة لا تقل كثافة المتر المربع عن ٢٥ جم / م٢ والعلبة ١٠٠بها ٥٠ كمامة مغلفة كما تم اختبارها وحصلت على شهادة صلاحية من مديرية الصحة بدمياط.



وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة سير تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل دوري في جميع مواقع الشركة المختلفة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة والتي تسعى للوقوف علي مدي صحة وسلامة وانتظام تطبيق تلك الإجراءات والتي فرضتها الشركة بشكل صارم منذ بداية الجائحة والتأكد من مدى التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الوقائية والحماية الشخصية حرصا على سلامة جميع العاملين و العملاء المترددين على الشركة بشكل يومي مستمر.

وقال:قد بادرت اللجنة بمباشرة أعمالها من خلال القيام بإجراءات التفتيش المفاجئ لعدد من الإدارات بالديوان العام للشركة وكذلك المواقع الخارجية حيث قامت بتغطية مراكز خدمة العملاء والمحطات, والتي تأكدت من خلالها من مدى التزام جميع العاملين بالخطة الوقائية الموضوعة واستخدام جميع التجهيزات من (كمامات طبية – شيلد طبي – قفازات طبية – مواد معقمة ومطهرة و اتباع ارشادات الحفاظ علي مسافات التباعد الآمن) وذلك طوال فترة تواجدهم بمقر العمل وبشكل مستمر, كذلك التأكد من إجراءات القياس المباشر والمستمر لدرجات حرارة جميع المترددين علي مواقع الشركة وذلك على مرحلتين تتم الأولي بشكل أساسي عند الدخول من بوابة الموقع للجميع دون استثناء وعلى مدار اليوم, والمرحلة الثانية تتم بشكل جزئي عن طريق عينات مختلفة يوميا تتم بشكل مفاجي داخل المكاتب للمرة الثانية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ، أن الشركة كانت سباقة منذ بداية الجائحة في وضع خطة مرنة لإدارة الأزمة تستطيع من خلالها تطبيق أقصي درجات الحماية والأمان للعاملين والعملاء علي حد سواء وبشكل لا يؤثر علي منظومة العمل بالشركة من حيث معدلات الإنتاج وكفاءته وكذلك خدمات الصفوف الأمامية المباشرة مع المواطنين مما أدى إلى عدم تأثر خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى محافظة دمياط , وفي سبيل ذلك قد تم توفير جميع الأدوات والمعدات والوقائية والتجهيزات الإرشادية الاحترازية حيث تم توفير عدد 19 جهاز بوابات تعقيم ذاتي بحيث تغطي المقر الرئيسي للشركة ومواقع العمل المختلفة ومراكز خدمة العملاء, وكذلك عند أماكن التعامل المباشر تم توفير أجهزة "دسبنسر" لتعقيم الأيدي بشكل آلي من خلال المستشعرات عن بعد بدون ملامسه لضمان الأمان التام وسهولة الاستخدام , كما تم توفير أجهزة قياس الحرارة أو الذاتية عن بعد للتأكد من سلامة جميع العاملين والمترددين علي مواقع الشركة وبشكل يومي, وكذلك قيام المعمل بالشركة بتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة سواء للاستعمال الشخصي أو المستخدمة في تعقيم أماكن العمل بشكل يومي وذلك في ظل سعي الشركة علي أن يكون التطهير أسلوب حياة وعادة صحية يجب الحفاظ عليها والإلتزام بها.

وتابع، أنه تم توفير عدد (15) كابينة تعقيم من مصنع حلوان الحربي 999 للآلات والمعدات، لمقار العمل للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة، في أطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأن الكابينة عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، وتعقيم هؤلاء الأفراد سواء الأيدي أو الملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات وذلك قبل الدخول إلى المباني لضمان عدم نقل العدوى و لضمان التعقيم الكامل.

و ناشد جميع المواطنين المترددين على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية أثناء التواجد بمواقع الشركة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين.





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