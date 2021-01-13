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لمواجهة ظروف الحياة.. أكبر سوق للمطلقات لبيع أثاثهم فى موريتانيا.. فيديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:41 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية "الغد" تقريرًا لأكبر سوق للمطلقات فى موريتانيا الذى يعد الوجهة الأولى للمطلقات لبيع أثاثهم السابق ،بحثًا عن ما يساعدهم فى ظروف حياتهم الجديدة بعد الطلاق.

وأضاف التقرير أن هذا السوق من أضخم الأسواق لبيع الأثاث المستعمل في "موريتانيا " و ينمو أكثر مع تزايد حالات الطلاق فى المجتمع.

وأوضح التقرير أن أغلب التجارات فى هذا السوق لكسب ما ينفقون به على ابنائهن وانفسهم بعد مشوار زواج لم يكتب له النجاح.

وأفاد التقرير أن هذا السوق أنشئ منذ سنوات من قبل بعض المطلقات وبدا أن يتسع مع تنامى ظاهرة الطلاق فى موريتانيا .

وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن موريتانيا تتصدر الدول العربية فى نسب الطلاق حيث تأكد تقارير رسمية تجاوز نسبه الطلاق فيها ٣١٪؜ ويتم الانفصال بنسبة ٦٠٪؜ فى أول خمس سنوات زواج ، وبالرغم من الأرقام الصادرة حول هذه الظاهرة إلى ان الطلاق لا يسبب اى عائق امام المرأة الموريتانية فمع كل حالة طلاق تزيد فرص عرض الأثاث المستعمل فى سوق المطلقات من جديد.

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