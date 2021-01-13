بث مباشر جديد على منصة حصص مصر لطلاب الثانوية العامة.. بعد قليل

تستعد منصة حصص مصر، لعمل بث مباشر جديد لـ طلاب الثانوية العامة 2021 ، في تمام الساعة 7 مساءً.





وعلم موقع صدى البلد، أن هذا البث المباشر سيكون خاص بمراجعة نحو الثانوية العامة وتحديدا درس إسناد الماضي والمضارع والأمر إلى واو الجماعة .









وسيتولى تقديم هذا البث المباشر على منصة حصص مصر بعد قليل ، الأستاذ عبد العال إسماعيل عبد العال أحد أبرز المعلمين المتخصصين في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم .





ومن المقرر أن تتيح منصة حصص مصر ، لطلاب الصف الثالث الثانوي إمكانية ترك تعليق بأسئلتهم واستفساراتهم ، ليتم الإجابة عليها كلها بشكل واضح خلال البث .



