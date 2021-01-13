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تعليم

بث مباشر جديد على منصة حصص مصر لطلاب الثانوية العامة.. بعد قليل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:39 م
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
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ياســـمين بدوي
تستعد منصة حصص مصر، لعمل بث مباشر جديد لـ طلاب الثانوية العامة 2021 ،  في تمام الساعة 7 مساءً.

وعلم موقع صدى البلد، أن هذا البث المباشر سيكون خاص بمراجعة نحو الثانوية العامة وتحديدا درس إسناد الماضي والمضارع والأمر إلى واو الجماعة .


وسيتولى تقديم هذا البث المباشر على منصة حصص مصر بعد قليل ، الأستاذ عبد العال إسماعيل عبد العال أحد أبرز المعلمين المتخصصين في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم .

ومن المقرر أن تتيح منصة حصص مصر ، لطلاب الصف الثالث الثانوي إمكانية ترك تعليق بأسئلتهم واستفساراتهم ، ليتم  الإجابة عليها كلها بشكل واضح خلال البث .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت منصة "حصص مصر" للمرة الأولى لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".


كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري. 

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg 
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