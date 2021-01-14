تعرف علي اختصاصات لجان الصحة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب

تجري اليوم إنتخابات اللجان النوعية بمحلس النواب الجديد للفصل التشريعي الثاني، والبالغ عدد 25 لجنة،وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث تنص المادة (44 ): تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المختلفة .
وينشر "صدي البلد"، إختصاصات لجنتي الشئون الصحية والتضامن الإجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة في السطور التالية :
لجنة الشئون الصحية
1 - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية
2 - التأمين الصحى الشامل
3 - التثقيف الصحى.
4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5 - دور النقاهة والتأهيل للمجندين ومشوهى الحرب ومصابى الثورة وعمليات الأمنيه ومن فى حكمهم.6 - الصحة النفسية.7
6- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا
7- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد
8 – حقوق المسنين ورعايتهم
9- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية وتنظيم الأسرة
10 - التشريعات الصحية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الأسرة
لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة :
1- الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى وراية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية ذوى الاعاقة والأقزام.
2- الضمان الاجتماعى والإغاثة.
3- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
4- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعيه (الأسر المنتجة – التكونى المهنى- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والحدودية والمحرومة).
5- أعمال المركز القومى للبحثو الاجتماعية والجنائية.
6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومافى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية وازواجهم وأدولادهم ووالديهم..