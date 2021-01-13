زراعة الأرز الجاف على مياه المصارف الزراعية بالوادي الجديد

طالب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة متابعة الإلتزام بقرار منع زراعة الأرز حفاظًا على المخزون الجوفي مع السماح بزراعة الأرز الجاف علي مياه المصارف الزراعيه بعد الحصول علي تصريح من مديرية الري.





وكان الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد اكد أن وزير الزراعة كلف بإزالة مشاتل الأرز في بدايتها وعمل حصر أسبوعي بالزراعات مشيرا إن محصول الأرز من المحاصيل التي حظرت وزارة الزراعة زراعتها بمحافظة الوادي الجديد، نظرًا لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، وقررت استبداله بزراعات أخرى اقتصادية تدر عائد مادي للمزارعين، حيث تقوم مديرية الزراعة بتكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين عن المحاصيل البديلة التي تدر عائد مادي وتحقق إنتاجية كبيرة ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه ويمكن زراعتها بدلًا من الأرز.





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يذكر أن الأرز الجاف من المحاصيل التي تتحمل درجة الحرارة المرتفعة وملوحة وظروف التربة، ويتم ريه كل 10 أو 12 يوما، مثل محصول الذرة والقمح، كما أن معاملته الفنية سواء في الري أو التسميد ليست معقدة ولا تحتاج إلى مجهود كبير مثل الأرز العادي.





وبدات محافظة الوادى الجديد العام قبل الماضي اجراء تجارب لزراعة أول محصول للأرز الصيفي غير مستهلك للمياه على أرض المحافظة، من أنواع معينة تم إجراء تجارب بحثية عليها خلال الفترة الماضية حيث يتم اجراء التجارب على مساحة فدان كمرحلة أولى، خاصة أن هذا الصنف من الأرز يتحمل درجة الحرارة المرتفعة وملوحة وظروف التربة، ويتم ريه كل 10 لــ12 يومًا مثل محصول الذرة والقمح، كما أن معاملته الفنية سواء في الري أو التسميد ليست مُعقدة ولا تحتاج إلى مجهود كبير مثل الأرز العادي الأمر الذي يؤدي الي السماح بزراعته دون اي مخاطر او اضرار علي الخزان الجوفي.





وتحظر وزارتا الري والزراعة زراعة الأرز بمحافظة الوادي الجديد منذ عدة سنوات باعتبار أن الأرز من الزراعات المستهلكة للمياه والذي يؤثر بالسلب على المخزون الجوفي للمياه، كما تتخذ وزارة الري عدة إجراءات لمنع زراعة هذا المحصول بالوادي الجديد من خلال توعية المزارعين وتحرير محاضر للمخالفين.



