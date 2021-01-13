أشرف رشاد يهنئ حنفي جبالي برئاسة البرلمان: قامة تشريعية تضيف للمجلس الكثير

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، المستشار حنفي جبالي، لفوزه برئاسة مجلس النواب وتوليه قيادة السلطة التشريعية لمدة ٥ سنوات.





وقال رشاد، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المستشار حنفي جبالي قامة وقيمة تشريعية كبيرة ووجوده على منصة البرلمان يمثل إضافة قوية ومهمة للمجلس في مسيرته التشريعية والرقابية، كونه يمثل موسوعة دستورية وقانونية تؤهله وبجدارة لتحمل تلك المسؤولية الوطنية الثقيلة.





وأشار رشاد، إلى أن تركيبة برلمان ٢٠٢١ ووجود رئيسًا للمجلس بهذه القامة؛ يشير إلى أننا على موعد مع حياة نيابية تتمتع بالثراء الفكري والمناقشات الإيجابية التي ستنعكس على المخرجات التشريعية وتحقيق تطلعات المصريين.





وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الجميع سيعمل على قلب رجلٍ واحد، وستكون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وسيتم تعزيز العمل الجماعي تحت القبة من أجل خلق بيئة تشريعية ورقابية تليق بمصر والمصريين.