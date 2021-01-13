ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| متصل يفاجئ المذيعة "ملابس البنات سبب التحرش" ورد ناري من أخصائية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
فاجأ متصل يدعى محمد، الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، قائلا :"ملابس البنات سبب التحرش".

وأضاف المتصل، أن الموضوع الذي تتحدثون فيه محترم ولدي تعليق، وملابس الفتيات سبب غير مباشر في التحرش، مستدركا أنه خاصة في ظل ظروف صعبة للشباب فيما يخص الزواج. 

وتابع المتصل أنه :"بنشوف هدوم ضيقة جدا على الفتيات بشكل مثير للانتباه وهذا الأمر لابد من حله والتعامل معه في المقابل"


فيما قالت أميرة عبد الرازق، الأخصائية النفسية، إن هناك انحرافا واضحا في ملابس بعض الفتيات، متابعة أنه مطلوب رقابة من الأهل على الأولاد في هذا الأمر. 

وأكدت الأخصائية النفسية، أن هذا الأمر لا يبرر التحرش، متسائلة :"أين الإيمان وغض البصر؟، وهذا الأمر نوع من الإسقاط والتبرير غير المنطقي".

وأضافت عبد الرزاق، أن هذا التعليق من المتصل يعتبره مبررا لنفسه ويعطي لنفسه دافعا للتحرش، لافتة إلى أنه علينا فصل قضية التحرش عن ملابس الفتيات والمتحرش يتحرش فقط وليس لديه أي مبدأ.

https://www.youtube.com/watch?v=4OtysW_v


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استشاري العلاقات الأسرية تكشف أسباب الخيانة الزوجية

استشاري طب نفسي: الشك مفتاح الخيانة.. فيديو

مفسرة أحلام تصدم متصلة: ده سحر.. وتنصحها بالرقية الشرعية وهذا الأمر

كل الدعم يا بنات مصر.. "ماتخافيش" قصة أول تطبيق لمناهضة التحرش

الإفتاء: لباس المرأة ليس مبررا للتحرش.. والجميع مطالب بغض بصره.. فيديو

حالة نفسية سيئة.. تفاصيل جديدة فى واقعة التحرش بفتاة ميت غمر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر ويعلن افتتاح كأس العالم لكرة اليد

الشتاء وصل.. الارصاد تحذر: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا

هيئة الأرصاد: موجة أمطار تضرب البلاد لمدة 6 أيام

صباح يوم الزفاف ..طلب غريب لعروس من زوجها في أول أيام الزواج

غرامة تصل 40 ألف ريال وإحالة للنيابة.. الداخلية السعودية تحذر من مخالفة خطيرة

بـ لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها على إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لومبتعرفيش تطبخيها.. طريقة عمل السبانخ بوصفات متنوعة

نشرة المرأة والصحة.. بخاخ للأنف.. لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها

بـ لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها على إنستجرام