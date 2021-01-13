شاهد| متصل يفاجئ المذيعة "ملابس البنات سبب التحرش" ورد ناري من أخصائية

فاجأ متصل يدعى محمد، الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، قائلا :"ملابس البنات سبب التحرش".





وأضاف المتصل، أن الموضوع الذي تتحدثون فيه محترم ولدي تعليق، وملابس الفتيات سبب غير مباشر في التحرش، مستدركا أنه خاصة في ظل ظروف صعبة للشباب فيما يخص الزواج.





وتابع المتصل أنه :"بنشوف هدوم ضيقة جدا على الفتيات بشكل مثير للانتباه وهذا الأمر لابد من حله والتعامل معه في المقابل"









فيما قالت أميرة عبد الرازق، الأخصائية النفسية، إن هناك انحرافا واضحا في ملابس بعض الفتيات، متابعة أنه مطلوب رقابة من الأهل على الأولاد في هذا الأمر.





وأكدت الأخصائية النفسية، أن هذا الأمر لا يبرر التحرش، متسائلة :"أين الإيمان وغض البصر؟، وهذا الأمر نوع من الإسقاط والتبرير غير المنطقي".





وأضافت عبد الرزاق، أن هذا التعليق من المتصل يعتبره مبررا لنفسه ويعطي لنفسه دافعا للتحرش، لافتة إلى أنه علينا فصل قضية التحرش عن ملابس الفتيات والمتحرش يتحرش فقط وليس لديه أي مبدأ.





https://www.youtube.com/watch?v=4OtysW_v





